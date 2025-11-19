İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azər Əmiraslanov: "Yeni büdcə zərfi qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verilməsini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:48
    Azər Əmiraslanov: Yeni büdcə zərfi qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verilməsini nəzərdə tutur
    Azər Əmiraslanov

    Gələn ilin büdcə zərfi vergi yükünün artırılmasını deyil, vergi bazasının genişləndirilməsini, kölgə iqtisadiyyatının daralmasını, vergi-gömrük təşviqləri vasitəsilə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verilməsini nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökumətinin vergiləri artıraraq büdcə gəlirlərini təmin etmək niyyətində olması ilə bağlı fikirlər reallığı əks etdirmir: "Büdcə daxilolmaları vergi yükünü artırmaq hesabına təmin edilsəydi, nə üçün bu göstərici cəmi 0,7 % artırılırdı? Məqsəd vergi yükünü artırmaqdırsa da, nə üçün dövlət tərəfindən növbəti ildə büdcə gəlirlərinin 17 %-i həddində, yəni 6,6 milyard manat məbləğində vergi, gömrük sahəsində güzəşt və azad olmaları tətbiq edilir?

    Rəqəmlər, hökumətin rəsmi açıqlamaları göstərir ki, yeni büdcə zərfi vergi yükünün artırılmasını deyil, gəlir mənbələrini şaxələndirərək vergi bazasının genişləndirilməsini, kölgə iqtisadiyyatının daralmasını, vergi-gömrük təşviqləri vasitəsilə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verilməsini nəzərdə tutur".

    Büdcə zərfi Azər Əmiraslanov Milli Məclis
    Азер Амирасланов: Новый бюджетный пакет предусматривает стимулирование развития ненефтяного сектора
    MP: Azerbaijan's 2026 state budget aims to boost non-oil sector development

    Son xəbərlər

    12:17

    Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    12:16

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

    İncəsənət
    12:14

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"

    Biznes
    12:13

    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    12:11

    Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    12:08

    Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"

    Maliyyə
    12:05

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    11:59

    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti