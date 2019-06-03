Азер Алиев: Страховые посредники могут заниматься не только продажей продуктов, но и урегулированием страховых случаев - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Report с председателем правления Ассоциации страховщиков Азербайджана Азером Алиевым

В марте 2008 года Президент Азербайджана утвердил новый закон о страховой деятельности. Какие коренные изменения на страховом рынке Азербайджана произошли за прошедший период и какие пустоты выявили в законодательстве последние события, связанные с пожаром в торговом центре Diqlas и других торговых центрах, землетрясениями?

Во-первых, что касается реформ, начатых в 2008 году и продолжавшихся на протяжении нескольких лет. В указанный вами период, был внедрен новый подход выстраивания и регулирования страховых взаимоотношений на уровне государства. Были приняты за основу международные принципы и стандарты регулирования страхования в нашей стране. По причине этого были практически полностью обновлены закон «О страховой деятельности», а чуть позже закон «Об обязательных видах страхования», внесены соответствующие корректировки в Гражданский кодекс в частях, затрагивающих страховые взаимоотношения.

Во-вторых, благодаря принятым законодательным инициативам, повысилась финансовая стабильность участников страхового рынка в нашей стране, в первую очередь это касается страховых компаний. Были увеличены требования к капиталу, новые электронные системы отчетности позволили отслеживать и оперативно реагировать на появляющиеся несоответствия.

В-третьих, предпринятые реформы, позволили за относительно короткий срок увеличить объем страхового рынка. С чуть более 100 млн манатов до более 700 млн манатов по сегодняшний день. И это далеко не предел.

Как вы оцениваете темпы развития страхового рынка страны и преимущественно за счет каких видов ожидается рост в этом году? Каковы ожидания на этот год?

Страховой рынок Азербайджана имеет огромный потенциал. Развитие можно и даже нужно направить в различных направлениях. Это касается как имущественных видов страхования, так и страхования жизни. Благо в вопросе страхования жизни в 2011 году была заложена хорошая основа. Хороший потенциал имеется для увеличения страхового рынка за счет корректировок в расчетах и дальнейшей популяризации такого вида страхования, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Практически не применяется такой вид страхования, как обязательное страхование недвижимого имущества среди населения. Это очень недорогой, но важный страховой продукт с точки зрения, обеспечения финансовой защиты населения. Если слегка поработать над тем, чтобы вышеназванные виды страхования заработали в полную силу, то это уже должно обеспечить рост страхового рынка более чем на 300-400 млн манатов в год.

А если мы еще начнем говорить о каких-то новых видах страхования, то поставленную цель со стороны главы государства по доведению объемов страховых сборов в 2021 году до 1,5 млрд манатов можно выполнить и даже перевыполнить.

Несмотря на то, что лимит на участие иностранного капитала в азербайджанских страховых компаниях ликвидирован особого интереса со стороны крупных страховщиков к нашему рынку не проявляется. Подтверждением тому является и уход AXA с азербайджанского рынка. Что необходимо сделать для повышения инвестиционной привлекательности азербайджанского страхового рынка для международных игроков?

Наш рынок продолжает быть интересным для инвестиций. И экономические возможности нашей страны, и количество населения, и географическое месторасположение, все это создает хорошую привлекательность. Вопрос, наверное, заключается в той машине чиновничьего аппарата, который сегодня создает определённый фон опасения для прихода новых иностранных инвесторов на рынок страхования. Сегодня со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой предпринимаются большое количество реформ, частью которых является именно обеспечение прозрачности многих операционных процессов во взаимоотношении между государством и бизнесом, запущены реформы в судебной системе, так как именно судебная система является гарантом соблюдения закона от чиновничьего произвола. Уверен, как только вышеназванные инициативы будут достигнуты, то и интерес со стороны крупного международного капитала резко возрастет к страховому рынку страны.

После длительного периода впервые в этом году на рынок страхования жизни вышел новый игрок. Насколько данная тенденция способствует еще большему развитию страхования жизни у нас в стране? Какой потенциал у этого рынка и каковы ожидания?

Потенциал огромен. Но и работы надо сделать еще больше, чтобы этот потенциал реализовался. В-первую очередь серьезную работу должен проделать регулятор совместно со страховыми компаниями жизни по созданию более привлекательных условий для развития данного направления. Что касается нового игрока, могу сказать, что компания входит в финансовую группу (Xalq Bank, Xalq Insurance), которая зарекомендовала себя на азербайджанском рынке как надежный игрок и партнер, предоставляющий качественный сервис.

Насколько, по Вашему мнению, в среднесрочной перспективе может измениться соотношение обязательного и добровольного видов страхования? Когда страховые компании начнут внедрять перекрестные продажи, предлагая клиентам, покупающим обязательную страховку, продукты добровольных видов страхования, как это происходит в развитых странах?

Я не думаю, что в среднесрочной перспективе соотношение между обязательными и добровольными видами как-то сильно изменится. Относительно кросс-продаж, в разных компаниях работа поставлена по-разному. Где-то этому уделяется серьезное внимание, а где-то отсутствует вера в развитие такого подхода продаж. Надо подождать и продолжать наблюдать.

Какие меры стимулирующего характера необходимы для рынка страхования, учитывая предыдущий положительный опыт в период действия налоговых льгот?

Надо повышать качество взаимодействия между бизнесом и государственными структурами. Должен быть диалог. Государство должно понимать потребности бизнеса, а бизнес, в свою очередь должен слышать и следовать утвержденной стратегии государства.

В мире используются более 300 страховых продуктов, а в Азербайджане – лишь 40. Каковы приоритеты развития страховых продуктов в Азербайджане, и какие из них могут появиться на нашем рынке в ближайшие годы и получить широкое распространение? С чем связано отсутствие популярности у такого вида, как страхование интеллектуальной собственности, продажи которого стартовали в Азербайджане в 2017 году?

Наверное, не совсем правильно будет иметь все виды страхования, которые распространены в мире в пределах одной страны. Все-таки на каждом континенте, в каждом регионе, в каждой стране имеется своя специфика развития экономических, культурных и политических взаимоотношений. Страховые продукты, как и любой другой продукт, должен соответствовать потребностям, которые существуют в том или ином регионе.

Из 40 видов, которые существуют у нас в стране, наиболее востребованные и популярные не более половины. Что касается страхования интеллектуальной собственности, то сначала мы, наверное, должны научиться ценить эту интеллектуальную собственность, чтобы потом задуматься как ее оберегать и что делать в случае ущерба.

В каких реформах нуждается страховой рынок страны, и какие меры предпринимаются по оптимизации работы страховых посредников, учитывая, что в большинстве стран мира страховой рынок работает через посредников?

Очень актуальный вопрос. Вы правильно отметили, что в мире продажа страховых продуктов основывается на посредниках, таких как, страховые брокеры и страховые агенты. Порой они занимаются не только продажей страховых продуктов, но и урегулированием страховых случаев.

К сожалению, в нашей стране сейчас складывается тенденция, где посредник несет отрицательный характер, нежели что-то позитивное. Наиболее активная роль страхового посредника, вот уже на протяжении почти 10 лет, мы можем наблюдать в продаже такого продукта, как ОСАГО. Увы, последние пару лет качество страховых посредников или как их называют в простонародье, агентов, резко упало. Многие из них не имеют даже базовых знаний не только о страховании, но и о продукте, который они продают. Они не обладают знаниями о технологиях продаж, у большинства из них отсутствует желание продавать другие виды страховых продуктов. Все это порождает мысли о том, чтобы запретить продажу некоторых страховых продуктов через посредников. Но это неверное решение. Посредники обязательно должны существовать при продажи страховых продуктов. Просто надо работать над повышением уровня профессиональных знаний у них и над этим должны работать в первую очередь страховые компании и регулятор рынка.

Со страховыми брокерами ситуация получше конечно же. На рынке существует ряд международных страховых брокеров, которые могут качественно предоставлять свои услуги. Активно открываются местные страховые брокеры. Им же надо подтягивать свой профессионализм. Часто возникают ситуации, когда они вклиниваются в уже сложившиеся отношения между страховой компанией и клиентом, хотя должны выступать инициаторами привода новых клиентов для страховой компании.

В любом случае, в данном направлении есть активность, обязательно надо постоянно наблюдать за процессами в этой области.

В последние годы в ведущих экономических изданиях появляется множество публикаций о цифровой трансформации экономики. Как цифровизация отражается непосредственно на страховом рынке страны? О каких перспективах использования цифровых технологий для азербайджанского страхового рынка можно говорить на данном этапе?

Сегодня цифровизация актуальна во всех сферах экономики. Страхование не является исключением. Азербайджан был одной из первых стран на постсоветском пространстве, который создал Бюро по обязательным видам страхования и в короткий срок перешел на электронную выписку страховых полисов. В течение месяца будет автоматизирована выписка обязательных страховых полисов от несчастных случаев на производстве. Более года ведется работа в данном направлении и уже подходит к концу.

После трагических событий с вышеупомянутым торговым центром Diqlas, стал актуален вопрос автоматизации выписки страховых полисов по обязательному страхованию недвижимого имущества. Отсутствие системы контроля наличия страховых полисов и бумажная выписка, сильно ограничивают распространение данного вида страхования.

В некоторых вопросах, чтобы автоматизировать бизнес-процессы в сфере страхования, требуются изменения законодательства. Насколько я знаю Палата по финнадзору очень активно работает в этом направлении. Вообще, стоит отметить сильную поддержку данной структуры и ее большое желание улучшить ситуацию на страховом рынке страны. Многие положительные тенденции реализуются при их активной вовлеченности.

Илаха Мамедли