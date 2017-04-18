Азад Джавадов: Вкладчики, не желающие получать компенсацию в мультивалюте, могут подождать

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Компенсации вкладчикам закрытых коммерческих банков в Азербайджане, в соответствии с международной практикой, выплачиваются в национальной валюте.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, некоторые вкладчики требуют компенсации в той валюте, в которой разместили вклады: “Будучи ликвидатором, мы не возвращаем средства, просто выплачиваем компенсации. Вкладчики, не желающие получать компенсацию в мультивалюте, могут подождать для получения в своей валюте. Если я не ошибаюсь, такая ситуация сложилась в Parabank. Однако это касается банков с нормальной ситуацией, в обанкротившихся банках это затруднительно”.