Авиакомпания Silk Way West утроила в 2024 году чистую прибыль
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 16:29
Авиакомпания Silk Way West завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 245,062 млн манатов, что в 3 раза больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании.
В 2024 году прибыль Silk Way West до налогообложения составила 310,688 млн манатов (+2,8 раза от показателя 2023 года), а выплаты по налогу на прибыль - 65,626 млн манатов (+2,2 раза).
На 1 января 2025 года активы Silk Way West составили 3 млрд 318,81 млн манатов (рост за 2024 год на 9,2%). За отчетный период обязательства авиакомпании выросли на 3,4% - до 1 млрд 538,443 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,7%, до 1 млрд 780,367 млн манатов.
Silk Way West создана в 2012 году. Ее уставный капитал равен 179,387 млн манатов.
Последние новости
17:53
Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставилсяДругие
17:51
Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕСДругие страны
17:49
Путин заявил, что никогда не исключал встречи с ЗеленскимДругие страны
17:38
Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократилисьФинансы
17:37
Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и РоссииДругие страны
17:34
Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее времяДругие страны
17:28
В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктурыИКТ
17:25
Фото
Азербайджанская продукция представлена на выставке WorldFood Istanbul 2025Бизнес
17:22