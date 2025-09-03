Авиакомпания Silk Way West утроила в 2024 году чистую прибыль

Авиакомпания Silk Way West завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 245,062 млн манатов, что в 3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании.

В 2024 году прибыль Silk Way West до налогообложения составила 310,688 млн манатов (+2,8 раза от показателя 2023 года), а выплаты по налогу на прибыль - 65,626 млн манатов (+2,2 раза).

На 1 января 2025 года активы Silk Way West составили 3 млрд 318,81 млн манатов (рост за 2024 год на 9,2%). За отчетный период обязательства авиакомпании выросли на 3,4% - до 1 млрд 538,443 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,7%, до 1 млрд 780,367 млн манатов.

Silk Way West создана в 2012 году. Ее уставный капитал равен 179,387 млн манатов.