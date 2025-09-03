Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Авиакомпания Silk Way West утроила в 2024 году чистую прибыль

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 16:29
    Авиакомпания Silk Way West утроила в 2024 году чистую прибыль

    Авиакомпания Silk Way West завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 245,062 млн манатов, что в 3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании.

    В 2024 году прибыль Silk Way West до налогообложения составила 310,688 млн манатов (+2,8 раза от показателя 2023 года), а выплаты по налогу на прибыль - 65,626 млн манатов (+2,2 раза).

    На 1 января 2025 года активы Silk Way West составили 3 млрд 318,81 млн манатов (рост за 2024 год на 9,2%). За отчетный период обязательства авиакомпании выросли на 3,4% - до 1 млрд 538,443 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,7%, до 1 млрд 780,367 млн манатов.

    Silk Way West создана в 2012 году. Ее уставный капитал равен 179,387 млн манатов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Английская версия Английская версия
    Silk Way West Airlines sees net profit triple in 2024

