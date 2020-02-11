Глава Audatex: Азербайджан - одна из стран, где предоставляем наиболее низкие цены - ИНТЕРВЬЮ

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Страховые компании ряда стран сотрудничают с разными компаниями для определения ущерба, нанесенного транспортным средствам при дорожно-транспортном происшествии. В рамках программы, которую эти компании предоставляют страховщикам, применяется единый подход и система оценки ущерба в результате ДТП. В результате убытки оцениваются всеми страховыми компаниями по одной и той же шкале, на основе единого подхода. Есть подобные компании и в Азербайджане. Одна из них - Audatex Azerbaijan.

Директор ООО Audatex Azerbaijan Дашдамир Нифталиев в интервью Report рассказал о том, какие возможности развития сулит страховому рынку внедрение системы Audatex, автоматически подсчитывающей размер ущерба автомобилям:

- Какой путь развития компания Audatex прошла с момента начала своей деятельности в Азербайджане и с какими страховыми компаниями в настоящее время сотрудничает?

- На данный момент заключены договора почти со всеми страховыми компаниями-членами Бюро по обязательному страхованию в Азербайджане (ISB). Это 11 страховых компаний. После 2015 года к ISB присоединились еще две компании - Qаla Sığorta и Günay Sığorta. С этими страховыми компаниями у нас пока нет контракта, но планируем заключить в будущем. С августа прошлого года мы реализуем пилотный проект с одной из ведущих страховых компаний в стране. Сотрудничество принесло плоды, и мы решили продлить контракт. Спустя несколько месяцев мы начнем полноценную деятельность с этой компанией. В настоящее время проводятся определенные тесты.

Гораздо важнее контрактов для нас осознание страховыми компаниями того, какую ценность представляет наша деятельность. Наша компания действует с 1966 года. В Азербайджане мы с 2015 года. Годовой оборот компании составляет 50 миллиардов долларов США, у нас насчитывается 55 тысяч сотрудников. Компания представлена в 90 странах. Хочу особо отметить, что мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Бессмысленно заключать контракт со страховой компанией и спустя некоторое время расторгать его ввиду невыполнения ею своих обязательств по контракту.

В 2014 году нашу компанию пригласила в Азербайджан Государственная служба страхового надзора. У нас также сложилось тесное сотрудничество с Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA). До сих пор нас воспринимали лишь как поставщика запчастей, либо как компанию, специализирующуюся на создании электронной базы данных. Ныне мы стремимся изменить ракурс видения нашей деятельности, и добившись желаемого, существенно обновим нашу работу.

Как известно, ныне регулятором страхового рынка является Центральный банк. Учитывая это, мы стараемся отладить работу с Центробанком, поскольку ранее Audatex не уделялось достаточного внимания. Существует механизм непосредственного регулирования убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Нас как раз за этим и пригласили в Азербайджан. В ту пору нас уверяли, что правила вступят в силу в 2015 году, Audatex получит прибыль и не будет никакой нужды ни в господдержке, ни в госгарантиях. На дворе уже 2020-й, а правила все еще не утверждены. Срок гарантий, предоставленных компании Audatex, истек в 2019 году. Согласно нашему договору с ISB, первые 4 года были учтены сроком гарантий. Было условлено, что если наш бизнес не будет развиваться в желаемой нами форме, в предстоящие три года обсуждения будут возобновлены. Однако произошли структурные изменения, и нам не удалось продлить этот срок. Теперь мы намерены возобновить переговоры с Центробанком.

- По мнению ряда страховых компаний, цены, определяемые посредством системы Audatex, довольно высоки. Они убеждены, что если обратиться к знакомому мастеру, ремонт автомобиля обойдется дешевле по сравнению с тем, что предлагает Audatex. По этой причине некоторые компании считают эту систему невыгодной…

- Audatex не определяет, дорого или дешево обойдется работа, а просто информирует о времени, необходимом на ее выполнение. Демонтаж и установка запчастей транспортного средства рассчитывается по мировым стандартам. По пути к сервису сообщается, сколько часов займет работа и во сколько она обойдется. В Азербайджане из-за невозможности получить эту информацию люди работают на сдельной основе. Скажем, у нас установка какой-либо запчасти или покраска стоит 100 манатов, но при этом не учитывается, что покраска какой-либо детали Kia Picanto и Land Cruiser не может стоить одинаково.

В Азербайджане все сервисные центры применяют те же цены, что и страховые компании. При таком раскладе страховая компания и сервисный центр не знают ни своего дохода, ни убытка. Audatex регулирует этот вопрос, исходя из международной базы данных. То есть эта система сообщает о продолжительности работы над той или иной деталью на основе данных самих производителей. А страховая компания согласовывает и перечисляет в сервис сумму, оговоренную за каждый час работы. Скажем, страховая компания может договориться с сервисом за 30 манатов/час, а с другим сервисом - за 35 манатов/час. Стоимость может варьироваться в зависимости от договоренности, достигнутой между страховой компанией и сервисом. Audatex не определяет стоимость работ самолично, а просто информирует людей о норме и продолжительности. Продолжительность демонтажа и установки детали одинакова как в Азербайджане, так в США и в Австралии. Только в США за час платят 100 долларов, в Австралии - 40 долларов, а в Азербайджане - 30 манатов. То есть мы указываем не стоимость работ, а продолжительность.

- А как оцениваете стоимость запчастей?

- Такие компании, как наша, предоставляют цены на запчасти лишь в качестве справки. Во всем мире на запчасти в общем процессе оценивания приходится не более 15%. Оставшиеся 85% приходится на долю методологии ремонта, снижения фактов мошенничества, прозрачности, верной оценки, предотвращения надбавки со стороны сервисных центров, обеспечения довольства клиентов и других аспектов. В вопросе запчастей присутствуют аспекты развивающихся и развитых рынков. На развитых рынках есть электронная база или порталы продаж использованных запчастей. В этой базе данных отображается код каждой запчасти и определяется, соответствует ли этот код тому или иному автомобилю. В Азербайджане есть так называемые развалы. Там код деталей неизвестен, и многие продавцы не осведомлены об этих кодах. Зачастую клиенту предоставляются детали, совершенно не подходящие его автомобилю. "Кладбище" машин не могут предоставить Audatex электронные данные о запчастях. Даже если предоставят и мы разместим их в систему, нет никакой гарантии, что запчасти есть в стоке. Даже сам владелец "развала" не знает этого наверняка. Потому что это использованные запчасти, никто не знает наверняка, есть ли они в наличии или проданы.

В Украине и на других развивающихся рынках часто проводят дефакто-оценку запчастей. Проводится оценивание, система выдает продолжительность работ, а затем методом аукциона отбирается стоимость запчастей, переданная различными сервисами. Сервисный центр тоже ответственен за стоимость включенных в систему запчастей. Мы так работаем и в Азербайджане.

- Предусматриваете ли вы скидки на услуги в целях приобщения ряда страховых компаний к использованию этой системы?

- Наша компания работает в 90 странах. Азербайджан - одна из стран, где предлагается наиболее низкая стоимость услуг. И суть здесь не только и не столько в цене, сколько в осознании ценности проделываемой работы. Зачастую страховые компании в Азербайджане рассматривают Audatex как каталог запчастей, поэтому порой между ними и Audatex возникают недоразумения. Нам удалось отчасти решить эту проблему. Фактически, оценивание стоимости запчастей составляет максимум 10% объема нашей работы. Стоимость запчастей для справки есть в нашей системе. Если страховые компании осознают ценность нашей работы, уверен, они будут готовы выложить за оказываемые услуги даже больше, чем определены нами.

- Ряд страховых компаний считают обязательное страхование автомобилей убыточным видом страхования. Как вы расцениваете роль Audatex в развитии страхового рынка, а точнее обязательного страхования автомобилей?

- Система Audatex имеет ряд преимуществ для развития сектора обязательного страхования автомобилей. В первую очередь эта система обеспечивает реальную оценку, а во-вторых, позволяет страховым компаниям управлять своими убытками. Ведь страховая компания не в состоянии определить, отражает ли реалии оплаченная ею сумма, поскольку не имеет возможности уточнить. Сервисные центры знают об этом и спекулируют. Все это повышает убытки страховой компании. Используя Audatex, страховая компания может быть в курсе реальных цен и выдвигать сервисным центрам определенные требования. Это позволяет страховой компании не только экономить свои расходы, но и повысить удовлетворенность клиентов.

Официальные дилеры предоставляют нам сведения о запчастях, а мы, в свою очередь, уверенно вносим их в систему, поскольку дилеры гарантируют наличие этих запчастей в стоке. Но хочется еще раз подчеркнуть, что работа Aduatex сводится не только к составлению перечня запчастей. Это не составляет и 10% нашей работы.

В мире существуют 5-6 компаний, действующих под стать нам. Ни одна из них не фокусируется на запчастях. Расценки на запчасти общедоступны. Каждый может легко получить сведения о запчастях, позвонив на развал или обратившись к официальному дистрибьютору. Наша работа состоит в предоставлении общественности закрытой информации. Так, например, люди не осведомлены о том, сколько времени необходимо на демонтаж, установку или покраску той или иной детали автомобиля, сколько будет затрачено материалов и какими нормами руководствуется производитель. Ценность системы Audatex как раз и состоит в предоставлении такой информации. Страховые компании тоже могут получить открытую информацию.