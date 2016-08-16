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    Atrabank не намерен становиться небанковской кредитной организацией

    Об этом заявили официальные представители банка

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ ОАО Atrabank, не сумевший восстановить лицензию в судебном порядке, не намерен продолжать свою деятельность на рынке в качестве небанковской кредитной организации (НКО). Об этом сообщили Report в банке.

    Напомним, что лишенные лицензии Atrabank и Кавказский банк развития пытались вернуться на рынок путем консолидации. Однако усилия банков в этом направлении не привели к результату и 11 августа Верховный суд вынес решение против кредитных организаций.

    В отличие от Atrabank, в Кавказском банке развития отказались делать какое-либо заявление касательно будущих планов.

    Отметим, что два из четырех банков, лишенных лицензии в прошлом месяце, - Parabank и Dekabank заявили о своем намерении превратиться в небанковскую кредитную организацию. 

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