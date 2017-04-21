Atabank: Созданный банк будет работать на основе новой стратегии развития

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Консолидация Atabank и Caspian Development Bank (CDB) приведет к созданию качественно нового, ориентированного на клиента, инновационного и амбициозного банка. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Atabank Даянат Гулиев на сегодняшней пресс-конференции, посвященной консолидации банков.

По его словам, оба банка имели положительные банковские и финансовые показатели, специализировались на кредитовании различных секторов экономики и имеют достаточный опыт в банковской сфере. Однако, согласно решению акционеров, присоединение будет осуществлено к Atabank, имеющему 25-летнюю историю.

Д. Гулиев сообщил, что в результате объединения будут сформированы достаточные финансовые ресурсы, которые приведут к укреплению позиций капитала банка. Клиентская база расширится за счет укрепления базы капитала, повышения доверия и конкурентоспособности.

Он также отметил, что созданный банк будет работать на основе новой стратегии развития: “Atabank нацелен на укрепление инфраструктуры, расширение спектра банковских услуг и понижение их стоимости. Кроме того, будет внедрена новая более эффективная и гибкая система административного управления”.

В связи с реорганизацией банков достигнуто предварительное соглашение по оценке активов с консалтинговой компанией PwC, добавил Д. Гулиев. По его словам, в настоящее время консолидация осуществляется на основании действующего законодательства.