Atabank переходит на усиленный режим во время Бакинского торгового фестиваля

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Филиалы и отделение Atabank будут функционировать без выходных во время Бакинского торгового фестиваля.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, с 15 октября по 15 ноября следующие филиалы Центральный филиал (ул. Ш.Бадалбейли, 102), филиал "Баку" (проспект Нефтчиляр, 67) и отделение "Сахиль" (ул. Пушкина, 9) будут работать с 09:00 до 18:00 (без перерыва) без выходных.

Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время Бакинского торгового фестиваля.