​Ассоциация банков Азербайджана обратилась к держателям платежных карт

Принимая во внимание быстрое распространение коронавирсной инфекции и необходимость минимизации физического контакта между гражданами и банками в филиалах и отделениях банков, Ассоциация банков Азербайджана (AБA) выступила с заявлением.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию, согласно решению Президиума АБА, срок использования всех видов платежных карт, срок действия которых истек, должен быть продлен не менее чем на один месяц с учетом возможностей внутренней структуры банка и требований безопасности.

Продление срока действия будет проводиться в одностороннем порядке, то есть банком, гражданам нет необходимости приходить в банк.