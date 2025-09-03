ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 11:09
"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществило очередную выплату купона по своим облигациям, выпущенным 3 марта 2023 года сроком на 5 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, на счета владельцев облигаций поступило 3 млн долларов США.
Общая стоимость облигаций составляет 100 млн долларов США. Это 100 тыс. облигаций с годовой доходностью 6% и номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая. Проценты выплачиваются каждые 6 месяцев.
