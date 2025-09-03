    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществило очередную выплату купона по своим облигациям, выпущенным 3 марта 2023 года сроком на 5 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, на счета владельцев облигаций поступило 3 млн долларов США.

    Общая стоимость облигаций составляет 100 млн долларов США. Это 100 тыс. облигаций с годовой доходностью 6% и номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая. Проценты выплачиваются каждые 6 месяцев.

    Азербайджанская версия
    ASCO istiqrazlarına görə növbəti kupon ödənişini həyata keçirib

