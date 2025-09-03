ASCO istiqrazlarına görə növbəti kupon ödənişini həyata keçirib

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) 3 mart 2023-cü ildə 5 il müddətinə dövriyyəyə buraxdığı istiqrazlara görə növbəti kupon ödənişini həyata keçirib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, istiqraz sahiblərinin hesablarına 3 milyon ABŞ dolları köçürülüb.

    İstiqrazların ümumi dəyəri 100 milyon ABŞ dollarıdır. Bunlar, illik gəlirliliyi 6 % təşkil edən, hər birinin nominal dəyəri 1 000 ABŞ dolları olan 100 min istiqrazdır. Faizlər 6 aydan bir ödənilir. 

