АСА: В результате интенсивных дождей убытки понесли более 600 застрахованных лиц

В результате интенсивных дождей, наблюдавшихся в Азербайджане 4-6 апреля, убытки понесли более 600 застрахованных лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА).

По последней информации, в общей сложности в пять компаний по non-life страхованию поступило 620 обращений в связи со страховыми случаями.

"417 обращений касались страховых случаев, произошедших в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), 75 - добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО), 103 - обязательного страхования недвижимости и 25 - страхования имущества от пожара и других рисков", - говорится в сообщении ассоциации.

По 442 оцененным страховым случаям предполагаемая сумма убытков составила 311 720 манатов, при этом оценка ущерба по оставшимся 178 случаям продолжается.

В настоящее время все поступившие заявления находятся на стадии урегулирования и оценки ущерба, при этом по каждому признанному страховым случаю предусмотрена выплата компенсации. Ожидается, что после завершения оценки по всем событиям общая сумма ущерба превысит 500 тыс. манатов.

За отчетный период 71% обращений в страховые компании приходятся на случаи, произошедшие в Баку, а 29% - на другие регионы Азербайджана (в частности на Абшерон).