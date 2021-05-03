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АСА: 57% субъектов бизнеса верят в пользу страхования

АСА: 57% субъектов бизнеса верят в пользу страхования Соответствующие результаты были получены на основе опроса 2 150 респондентов
Финансы
3 мая 2021 г. 13:07
АСА: 57% субъектов бизнеса верят в пользу страхования

Ассоциация страховщиков Азербайджана опубликовала результаты проведенного ею опроса среди населения и субъектов бизнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, 42% населения и 57% субъектов бизнеса выразили уверенность в том, что страхование принесет пользу при несчастном случае.

Согласно информации, 35% населения и 38% субъектов бизнеса предпочитают получать страховые услуги онлайн.

Среди респондентов также много тех, кто считает страховые услуги доступными. Так, 41% населения и 49% субъектов бизнеса считают, что страховые услуги доступны для существующих и потенциальных страхователей.

Отметим, что соответствующие результаты были получены на основе опроса 2 150 респондентов.

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Версия на азербайджанском языке ASA: Biznes subyektlərinin 57 %-i sığortaya inanır

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