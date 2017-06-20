Аргентина выпустила 100-летние облигации

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Аргентина успешно разместила 100-летние облигации, номинированные в долларах США, на 2,75 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, страна получила заказы на облигации на 9,75 млрд долларов, поскольку высокая доходность бумаг в 7,9% привлекла инвесторов. Ставка купона новых облигаций составила 7,125%, говорится в заявлении министерства финансов страны.

Аргентина выходит на международные рынки капитала, чтобы помочь финансировать дефицит бюджета в размере 4,2% от ВВП в этом году. По словам министра финансов страны Луис Капуто, страна выпустит облигации еще на 2,6 млрд долларов в этом году. Новые бонды могут быть номинированы в евро, иенах или швейцарских франках.

Успешная продажа бондов стала неожиданностью, учитывая, что Аргентина лишь в прошлом году закончила многолетний спор с кредиторами по поводу долга страны после дефолта в 2001 году. Несмотря на значительный спрос на облигации Аргентины, некоторые инвесторы сомневаются в целесообразности инвестирования на такой длительный срок в бумаги столь нестабильной страны.

"Для Аргентины ужасно преждевременно выпускать 100-летние облигации, - считает Хорхе Пьедрахита, главный исполнительный директор Puma Investments. - Если заглянуть в историю, я не уверен, что мы сможем найти 20-летний период, когда в Аргентине не было дефолта".