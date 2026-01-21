Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 16:12
    Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

    The Arab Energy Fund (TAEF) получил разрешение китайских регуляторов на привлечение до 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за счет размещения номинированных в юанях облигаций.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд.

    TAEF планирует размещать бумаги в течение двух лет несколькими траншами.

    Это может стать одной из крупнейших программ выпуска панда-бондов на Ближнем Востоке.

    Панда-облигации - бумаги в юанях, выпущенные некитайской компанией на внутреннем рынке КНР.

    панда-бонды облигации юань The Arab Energy Fund

    Последние новости

    16:37

    Европол закрыл свыше 20 крупных нарколабораторий в ряде стран ЕС

    Другие страны
    16:29

    Бакинская городская прокуратура обеспечила компенсацию ущерба на 8 млн манатов в 2025 году

    Происшествия
    16:28

    Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

    Другие страны
    16:22

    Внешнеторговый оборот Нахчывана увеличился почти на 4%

    Бизнес
    16:21

    Адмирал Драгоне: Новые технологии усиливают угрозы безопасности в мире

    Другие страны
    16:17

    В Баку в 2025 году совершено более 14 тыс. преступлений

    Происшествия
    16:14

    В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг ОМС

    Здоровье
    16:12

    Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

    Финансы
    16:08

    ЦАМО ответил на статью Фонда Карнеги, продвигающую антиазербайджанские нарративы

    Внешняя политика
    Лента новостей