Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд

The Arab Energy Fund (TAEF) получил разрешение китайских регуляторов на привлечение до 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за счет размещения номинированных в юанях облигаций.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд.

TAEF планирует размещать бумаги в течение двух лет несколькими траншами.

Это может стать одной из крупнейших программ выпуска панда-бондов на Ближнем Востоке.

Панда-облигации - бумаги в юанях, выпущенные некитайской компанией на внутреннем рынке КНР.