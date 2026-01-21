Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на более чем $1 млрд
Финансы
- 21 января, 2026
- 16:12
The Arab Energy Fund (TAEF) получил разрешение китайских регуляторов на привлечение до 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за счет размещения номинированных в юанях облигаций.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд.
TAEF планирует размещать бумаги в течение двух лет несколькими траншами.
Это может стать одной из крупнейших программ выпуска панда-бондов на Ближнем Востоке.
Панда-облигации - бумаги в юанях, выпущенные некитайской компанией на внутреннем рынке КНР.
