​"Aqrarkredit" стал акционером Международного банка Азербайджана

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация Aqrarkredit (НКО), которая приобрела проблемные активы ОАО "Международный банк Азербайджана", стала акционером банка.

Как передает Report, в настоящее время НКО владеет 27,26% акций (647 554 580 акций общей номинальной стоимостью 174 839 736,6 манатов) МБА.

Основным акционером МБА является правительство Азербайджана в лице министерства финансов. Его доля в банке составляет 54,96%. Речь идет о 1 305 459 129 акциях общей номинальной стоимостью 352 473 964,83 манатов. Остальные 17,78% акций банка принадлежат негосударственным организациям и физическим лицам.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. Его уставный капитал равен 641 287 250 манатов. Эта сумма сложилась на основе 2 375 138 000 акций каждая номинальной стоимостью 0,27 манатов.