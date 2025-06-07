Apple и Google заинтересовались стейблкоинами для международных переводов

Крупнейшие технокомпании – Apple, Google, X, Airbnb и другие - рассматривают возможность внедрения стейблкоинов в свои платежные системы для упрощения международных переводов и снижения комиссий.

Крупнейшие технокомпании – Apple, Google, X, Airbnb и другие - рассматривают возможность внедрения стейблкоинов в свои платежные системы для упрощения международных переводов и снижения комиссий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Fortune.

По данным издания, компании уже ведут предварительные переговоры с криптовалютными фирмами.

Основной интерес сосредоточен на так называемых стейблкоинах – криптовалютах, курс которых привязан к доллару США, что делает их стабильным и удобным средством расчета. Интерес к стейблкоинам усилился после прихода к власти Дональда Трампа. Его администрация, в отличие от прежнего руководства США, поощряет развитие блокчейн-технологий и намерена смягчить надзор за криптоотраслью.

Ключевым вопросом для компаний остается выбор конкретного стейблкоина. Некоторые не исключают и выпуск собственной стабильной цифровой валюты.