ANZ Bank: Курс евро сегодня продолжит расти

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Глава Европейского центрального банка Марио Драги сегодня на очередном заседании не будет акцентировать внимание на реализованном укреплении евро.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением выступили эксперты ANZ Bank.

По их мнению, выступление главы ЕЦБ может стимулировать краткосрочный всплеск единой европейской валюты.

По мнению экспертов, на это есть не менее 5 причин.

Во-первых, евро не является переоцененным. Темпы роста курса единой валюты были относительно умеренными. Во-вторых, текущая сила евро отражает рост уверенным в улучшении экономических перспектив еврозоны и угасание дефляционных рисков. В-третьих, ЕЦБ все ближе к завершению своей программы покупки активов и недавно отказался от упоминания возможной потребности в более низких процентных ставках. В-четвертых, средний курс евро за первые 8 месяцев 2017 года составил 1.1050, в то время как средний курс за первые 8 месяцев 2016 года составил 1.1160. В-пятых, сейчас открытое недовольство ЕЦБ подорожавшим евро может ввести в заблуждение рынки.