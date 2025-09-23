Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Антимонопольное агентство наделено новыми полномочиями

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 12:21
    Антимонопольное агентство наделено новыми полномочиями

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 7 апреля 1998 года "Об усилении государственного контроля за производством и продажей некоторых крепких спиртных напитков".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно поправкам, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана наделено дополнительными полномочиями. В его задачи входит обеспечение усиленного контроля за производством, импортом и реализацией этилового (пищевого) спирта и алкогольной продукции.

    Агентство должно предотвращать попадание на внутренний рынок некачественного алкоголя, незаконный импорт спирта и нелегальное производство алкогольных напитков. О проделанной работе структура будет ежеквартально отчитываться перед Кабинетом министров.

