Анар Керимов: Готовится Стратегия управления госдолгом Азербайджана до 2031 года

Министерство финансов Азербайджана разрабатывает Стратегию управления государственным долгом, рассчитанную на 2026–2030гг.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на встрече с представителями компаний и деловых кругов финансового сектора Германии, находящимися с визитом в Азербайджане по линии Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты.

По словам А.Керимова, новая стратегия направлена на поддержку долгосрочной повестки развития страны и создание новых возможностей заимствования для финансирования приоритетных проектов.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в финансовой сфере, участие финансовых институтов ФРГ в поддержке проектов, реализуемых в Азербайджане, обмен опытом в области управления государственным долгом, а также развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Первый замминистра проинформировал участников о шагах, предпринимаемых для обеспечения устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности и соблюдения фискальной дисциплины. Было отмечено, что экономика Азербайджана демонстрирует стабильную положительную динамику, ненефтяной сектор последовательно расширяется, а достижения в сфере управления государственным долгом и высокие валютные резервы обеспечивают финансовую устойчивость страны. В результате реализуемой политики достигнут значительный прогресс в развитии сельского хозяйства, информационных технологий, обрабатывающей промышленности, логистики и "зеленой" энергетики.

Представители компаний, в свою очередь, отметили, что благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданная в Азербайджане, открывает широкие возможности для германских компаний, а экономическая стабильность и успешная реализация стратегических проектов создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.