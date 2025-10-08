Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Анар Керимов: Готовится Стратегия управления госдолгом Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    • 08 октября, 2025
    • 17:32
    Министерство финансов Азербайджана разрабатывает Стратегию управления государственным долгом, рассчитанную на 2026–2030гг.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на встрече с представителями компаний и деловых кругов финансового сектора Германии, находящимися с визитом в Азербайджане по линии Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты.

    По словам А.Керимова, новая стратегия направлена на поддержку долгосрочной повестки развития страны и создание новых возможностей заимствования для финансирования приоритетных проектов.

    В ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в финансовой сфере, участие финансовых институтов ФРГ в поддержке проектов, реализуемых в Азербайджане, обмен опытом в области управления государственным долгом, а также развитие механизмов государственно-частного партнерства.

    Первый замминистра проинформировал участников о шагах, предпринимаемых для обеспечения устойчивого экономического роста, макроэкономической стабильности и соблюдения фискальной дисциплины. Было отмечено, что экономика Азербайджана демонстрирует стабильную положительную динамику, ненефтяной сектор последовательно расширяется, а достижения в сфере управления государственным долгом и высокие валютные резервы обеспечивают финансовую устойчивость страны. В результате реализуемой политики достигнут значительный прогресс в развитии сельского хозяйства, информационных технологий, обрабатывающей промышленности, логистики и "зеленой" энергетики.

    Представители компаний, в свою очередь, отметили, что благоприятная деловая и инвестиционная среда, созданная в Азербайджане, открывает широкие возможности для германских компаний, а экономическая стабильность и успешная реализация стратегических проектов создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

    Azərbaycan Almaniya ilə maliyyə əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

