Анар Алиев: В налоговой системе начался очередной этап реформ, основанный на новых принципах работы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Главный редактор газеты "Вергиляр" Анар Алиев дал интервью Report:

- Анар муэллим, я хотел бы коснуться одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев - поправок и дополнений в Налоговый кодекс. Было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как эти изменения повлияют на экономическую и социальную жизнь Азербайджана?

- В Налоговый кодекс внесены многочисленные изменения. В налоговой системе начался очередной этап реформ, основанный на новых принципах работы. Если мы сгруппируем все изменения в налоговом законодательстве, мы сможем выделить пять основных направлений. Это поддержка предпринимательства; сокращение масштабов уклонения от уплаты налогов и "теневой экономики"; расширение базы налогообложения; усовершенствование налогового администрирования; повышение эффективности налоговых льгот. Впервые правительство Азербайджана занялось этим вопросом в широких масштабах и реализовало это через налоговые механизмы. Я думаю, что мы увидим значимые результаты этих революционных шагов в долгосрочной перспективе. Последние изменения в налоговом законодательстве предоставляют существенные пакеты льгот для микро-, малого и среднего бизнеса. Это показывает, что государство, поддерживая развитие малого предпринимательства, также стремится к увеличению его доли в формировании ВВП и придает особое значение его роли в обеспечении занятости. Опыт развитых стран также показывает, что в результате этой политики малый бизнес в будущем станет настоящим конкурентом крупного бизнеса. Изменения в подоходном налоге могут рассматриваться как одно из наиболее значительных изменений как в социальном, так и в экономическом плане. Несмотря на некоторые потери бюджета, этот шаг рассчитан на легализацию рабочих мест и заработной платы в долгосрочной перспективе.

- Как вы оцениваете уровень налоговой культуры в Азербайджане сегодня, и какую роль играют СМИ в формировании этой культуры?

- У нас могут возникнуть трудности с оценкой сегодняшнего уровня налоговой культуры, но давайте вернемся на 5 и 10 лет назад. В этом случае мы сможем увидеть, насколько люди просвещены в этой области. Если раньше подавляющее большинство предпринимателей нуждалось в помощи, чтобы заполнить обычную декларацию, сегодня они могут обсуждать и обмениваться мнениями с налоговиками о различных положениях бухгалтерского учета и налогового законодательства. В результате предпринятых в этом направлении шагов более 90% налоговых деклараций уже представляются в электронной форме. С точки зрения налоговых органов уровень налоговой культуры также измеряется количеством предпринимателей, добровольно декларирующих доходы и уплачивающих своевременно и легально налоги. Это означает, что гражданин, предприниматель понимает свою ответственность и делает это без административного вмешательства. Это и есть налоговая культура. Что касается роли СМИ, здесь важна роль как традиционных СМИ, так и социального медиа нового поколения. Прежде всего, средства массовой информации играют незаменимую роль в доведении новых изменений до общества, раскрытия сути проводимых реформ и принятии их обществом. Просвещение имеет решающее значение.

- Как и во многих странах, в Азербайджане также идет борьба с "теневой экономикой". Какую поддержку могут оказать СМИ для повышения эффективности этой борьбы?

- Сокращение масштабов "теневой экономики" и прозрачность экономики являются серьезной проблемой для всех стран. Президент страны Ильхам Алиев особо затронул этот вопрос на последнем заседании Кабинета министров. Это не обычная проблема, а серьезная угроза для экономики. "Теневая экономика" ведет не только к уклонению от уплаты налогов, но и к недобросовестной конкуренции с легальным производителем. Одной из самых больших проблем, стоящих сегодня перед предпринимателями, является недобросовестная конкуренция. Это недопустимо. Кстати, этот вопрос был учтен в последних поправках в Налоговый кодекс. СМИ играют важную роль в этом процессе. Полагаю, что СМИ могут внести свой вклад, освещая позицию предпринимателей и привлекая внимание налоговых органов к данному вопросу. С другой стороны, полезную роль могут сыграть толкование законов для общественности, информирование о преимуществах работы в соответствии с требованиями закона.