Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

Минимальная пенсия в Азербайджане увеличилась в 2,9 раза за период 2018-2025 годов, со 110 до 320 манатов.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" на заседании Милли Меджлиса.

"В настоящее время соотношение минимальной пенсии к минимальной заработной плате составляет 80%. Увеличение средней ежемесячной пенсии составляет 2,6 раза. То есть мы смогли добиться увеличения общей пенсии по трем группам (по возрасту, инвалидности и по потере кормильца) с 208 до 540 манатов. По средней ежемесячной пенсии по возрасту мы наблюдаем увеличение в 2,5 раза, с 234 до 575 манатов", - сказал он.

По словам министра, соотношение средней ежемесячной пенсии к средней ежемесячной заработной плате в настоящее время составляет 50%.

"В выплатах социальных пособий и пенсий достигнуто 5-кратное увеличение. То есть мы пришли к расходам от 400 млн манатов до 2 млрд манатов в 2026 году", - отметил он.