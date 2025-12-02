Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 16:41
    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Минимальная пенсия в Азербайджане увеличилась в 2,9 раза за период 2018-2025 годов, со 110 до 320 манатов.

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил в ходе обсуждения во втором чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" на заседании Милли Меджлиса.

    "В настоящее время соотношение минимальной пенсии к минимальной заработной плате составляет 80%. Увеличение средней ежемесячной пенсии составляет 2,6 раза. То есть мы смогли добиться увеличения общей пенсии по трем группам (по возрасту, инвалидности и по потере кормильца) с 208 до 540 манатов. По средней ежемесячной пенсии по возрасту мы наблюдаем увеличение в 2,5 раза, с 234 до 575 манатов", - сказал он.

    По словам министра, соотношение средней ежемесячной пенсии к средней ежемесячной заработной плате в настоящее время составляет 50%.

    "В выплатах социальных пособий и пенсий достигнуто 5-кратное увеличение. То есть мы пришли к расходам от 400 млн манатов до 2 млрд манатов в 2026 году", - отметил он.

    пенсии пособия Минтруда Анар Алиев Бюджетный пакет
    Anar Əliyev: "2018-2025-ci illərdə minimum pensiya 2,9 dəfə artıb"
    Elvis

    Последние новости

    17:35

    Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного поста спустя 4 года

    В регионе
    17:27

    ММ принял во II чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критериях нуждаемости

    Милли Меджлис
    17:27

    Кабинет министров утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан в 2026 году

    Внутренняя политика
    17:27

    В Армении арестовали мужчину, который пытался пронести наркотики арестанту

    В регионе
    17:20

    Сахиль Бабаев: Как минимум 95% населения будет полностью охвачено ОМС

    Финансы
    17:06

    Борреля называют среди фигурантов дела о мошенничестве в Евроколледже

    Другие страны
    16:52

    Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

    Финансы
    16:50

    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    АПК
    16:48

    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Это интересно
    Лента новостей