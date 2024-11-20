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Аналитики прогнозируют подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики прогнозируют подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию Золото может подорожать до 2 900 долларов за унцию к концу 2025 года.
Финансы
20 ноября 2024 г. 14:34
Аналитики прогнозируют подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Золото может подорожать до 2 900 долларов за унцию к концу 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дают аналитики UBS.

По их мнению, такие факторы, как приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность продолжат поддерживать цены на драгметалл.

К концу 2026 года стоимость золота может подняться до 2 950 долларов за унцию, полагают эксперты.

Золото стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров в этом году, установив несколько рекордов до того, как цены откатились после президентских выборов в США из-за укрепления курса американского доллар. Рост котировок драгметалла был обусловлен увеличением покупок центральными банками мира, переходом Федеральной резервной системы к смягчению денежно-кредитной политики и геополитической напряженностью в Европе и на Ближнем Востоке.

Золото на спотовом рынке торгуется сейчас в районе 2 630 долларов за унцию, поднявшись с начала года на 28%.

Ранее на этой неделе Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому золото подорожает до 3 000 долларов за унцию к концу 2025 года.

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