Аналитики ожидают рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в июле

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,9% с 8,6% месяцем ранее.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,9% с 8,6% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом пишет портал DailyFX.

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 18 августа.

Днем Минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тыс. — до 265 тыс. заявок.

Вечером Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июле снизился до 4,89 млн с показателя июня в 5,12 млн сделок.