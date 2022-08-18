О нас

Аналитики ожидают рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в июле

Аналитики ожидают рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в июле Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,9% с 8,6% месяцем ранее.
Финансы
18 августа 2022 г. 09:30
Аналитики ожидают рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в июле

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,9% с 8,6% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом пишет портал DailyFX.

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 18 августа.

Днем Минтруда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 13 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тыс. — до 265 тыс. заявок.

Вечером Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июле снизился до 4,89 млн с показателя июня в 5,12 млн сделок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Analysts expect record increase in annual eurozone inflation in July

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2022)
18 августа 2022 г. 09:42
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (18.08.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (18.08.2022)
18 августа 2022 г. 09:19
Банки Европы возобновили операции с российскими бондами
Банки Европы возобновили операции с российскими бондами
18 августа 2022 г. 05:42
ФРС США продолжит повышать ставку
ФРС США продолжит повышать ставку
18 августа 2022 г. 04:12
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины
18 августа 2022 г. 02:49
На предприятия оборонпрома Азербайджана подали в суд за кредитные задолженности
На предприятия оборонпрома Азербайджана подали в суд за кредитные задолженности
17 августа 2022 г. 15:35
Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики
Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики
17 августа 2022 г. 15:17
Инфляция в Великобритании впервые за 40 лет превысила 10%
Инфляция в Великобритании впервые за 40 лет превысила 10%
17 августа 2022 г. 13:55
В совместном с Узбекистаном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%
В совместном с Узбекистаном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%
17 августа 2022 г. 12:27
Стоимость золота слабо выросла в ожидании дальнейшей политики ФРС США
Стоимость золота слабо выросла в ожидании дальнейшей политики ФРС США
17 августа 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi