Аналитики: Экономика Великобритании вступила в рецессию

Экономика Великобритании вступила в рецессию, спад будет продолжаться до лета 2023 года.

Экономика Великобритании вступила в рецессию, спад будет продолжаться до лета 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании EY Item Club.

Согласно отчету, британская экономика будет ежеквартально сокращаться на 0,2%, что приведет к падению ВВП на 0,3% в 2023 году. К спаду привело сочетание резкого увеличения цен на энергоносители, роста инфляции, достигшей максимального значения за последние 40 лет, и повышения процентных ставок.

Ранее консалтинговая компания прогнозировала, что экономика Соединенного Королевства вырастет на 1% к 2023 году.

Отметим, что 14 октября глава Минфина Квази Квартенг лишился портфеля на фоне продолжающегося кризиса, начавшегося в конце сентября, когда он вместе с премьером Лиз Трасс представил новую экономическую программу. Она предполагала масштабное снижение налогов, из-за которого бюджет недополучил бы 45 млрд фунтов стерлингов (51 млрд долларов) в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП.