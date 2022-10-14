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Британские СМИ министру финансов страны пророчат отставку уже сегодня

Британские СМИ министру финансов страны пророчат отставку уже сегодня Министр финансов Великобритании Квази Квартенг будет отправлен в отставку уже сегодня.
Другие страны
14 октября 2022 г. 15:52
Британские СМИ министру финансов страны пророчат отставку уже сегодня

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг будет отправлен в отставку уже сегодня.

Как передает Report, об этом сообщают британские The Financial Times, The Daily Telegraph и The Times со ссылкой на собственные источники в правительстве.

В свою очередь, источники Bloomberg говорят, что "отставка уже происходит в настоящее время".

Ранее сообщалось о том, что Квартенг - автор вызвавшего массу критики плана поддержки экономики страны, был срочно вызван в Лондон из Вашингтона, где участвовал в плановых мероприятиях Международного валютного фонда. Из аэропорта он сразу отправился в резиденцию премьер-министра.

По данным источников в правительстве, после отставки Квартенга премьер-министр Лиз Трасс объявит о частичной или полной отмене плана поддержки экономики, который еще называют "мини-бюджетом" страны. Пресс-конференция Трасс назначена на вторую половину дня пятницы.

"Мини-бюджет" был представлен в конце сентября и тут же вызвал массу критики со стороны бизнеса и политиков. Против него выступили даже многие парламентарии от правящей партии и даже члены кабинета. Представление плана спровоцировало рекордное падение фунта стерлингов и обвал на фондовом рынке. С тех пор и до сегодняшнего дня правительство пыталось минимизировать ущерб, отменяя некоторые положения плана.

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