Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Амирасланов: В Азербайджане необходимо расширить комплекс стимулирующих экономических мер

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 12:58
    Амирасланов: В Азербайджане необходимо расширить комплекс стимулирующих экономических мер

    Бюджетная консолидация может замедлить темпы экономического роста в краткосрочной перспективе, поэтому необходимо расширить комплекс стимулирующих мер для поддержки бизнеса и экономики в целом.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что бюджетный пакет представляет собой прогнозные показатели доходов и расходов государства, утверждаемые законом. "Превращение этих прогнозных показателей в реальные расходы зависит от формирования бюджетных доходов за счет налоговых поступлений. Для этого необходимо укреплять способность национальной экономики генерировать доходы, мобилизовать наши экономические возможности и полностью задействовать предпринимательский потенциал", - подчеркнул депутат.

    "Учитывая, что бюджетная консолидация может в краткосрочной перспективе ослабить темпы экономического роста, мы должны расширить спектр стимулирующих мер. Необходимо принять во внимание, что если одной опорой макроэкономической стабильности является бюджетная устойчивость и финансовая стабильность, то другой - устойчивый экономический рост. С этой точки зрения мы считаем важным оптимально объединить фискальную, монетарную, промышленно-инвестиционную политику, другими словами - политику роста, согласовав их в рамках единой экономической стратегии", - заключил Азер Амирасланов.

    Азер Амирасланов Бюджетный пакет Милли Меджлис
    Azər Əmiraslanov: "Azərbaycanda stimullaşdırıcı tədbirlərin dairəsi genişləndirilməlidir"
    MP: Azerbaijan needs to broaden economic stimulus measures

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей