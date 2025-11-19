Амирасланов: В Азербайджане необходимо расширить комплекс стимулирующих экономических мер

Бюджетная консолидация может замедлить темпы экономического роста в краткосрочной перспективе, поэтому необходимо расширить комплекс стимулирующих мер для поддержки бизнеса и экономики в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что бюджетный пакет представляет собой прогнозные показатели доходов и расходов государства, утверждаемые законом. "Превращение этих прогнозных показателей в реальные расходы зависит от формирования бюджетных доходов за счет налоговых поступлений. Для этого необходимо укреплять способность национальной экономики генерировать доходы, мобилизовать наши экономические возможности и полностью задействовать предпринимательский потенциал", - подчеркнул депутат.

"Учитывая, что бюджетная консолидация может в краткосрочной перспективе ослабить темпы экономического роста, мы должны расширить спектр стимулирующих мер. Необходимо принять во внимание, что если одной опорой макроэкономической стабильности является бюджетная устойчивость и финансовая стабильность, то другой - устойчивый экономический рост. С этой точки зрения мы считаем важным оптимально объединить фискальную, монетарную, промышленно-инвестиционную политику, другими словами - политику роста, согласовав их в рамках единой экономической стратегии", - заключил Азер Амирасланов.