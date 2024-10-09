AMFA: В микрофинансировании важное значение имеет соблюдение этических стандартов

В микрофинансировании важное значение имеет соблюдение этических стандартов.

В микрофинансировании важное значение имеет соблюдение этических стандартов.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB) в Баку.

По ее словам, микрофинансирование ориентировано на уязвимые и малообеспеченные слои населения, которые не могут получить кредиты в банках. "Это обязывает микрофинансовые организации соблюдать высокие этические нормы. Наша задача - защитить клиентов от мошенничества и несправедливых условий, обеспечить прозрачность и справедливость в кредитовании", - сказала она.

Гаджиева отметила, что женщины составляют 20% пользователей микрофинансовых услуг, 75% из которых проживают в регионах.