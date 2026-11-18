Введение налога на электромобили может привести к сокращению их импорта и замедлить переход на экологичный транспорт.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, налог приведет к росту цен на электромобили и увеличит долю автомобилей на бензине и дизельном топливе. При этом поступления в бюджет от такого налога, по мнению депутата, незначительны, а крупные компании могут находить способы уклонения от его уплаты.

Мустафа также обратил внимание на предусмотренную законопроектом 90-процентную льготу для сельского хозяйства и призвал учитывать возможности развития этого сектора.

Кроме того, депутат заявил о необходимости эффективнее использовать потенциал туризма, приведя в пример опыт Грузии и Турции. По его мнению, это позволит увеличить доходы бюджета и расширить возможности для повышения социального благосостояния населения.