Фазиль Мустафа: Введение налога на электромобили замедлит переход на экотранспорт
- 18 ноября, 2026
- 11:32
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Введение налога на электромобили может привести к сокращению их импорта и замедлить переход на экологичный транспорт.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на пленарном заседании Милли Меджлиса.
По его словам, налог приведет к росту цен на электромобили и увеличит долю автомобилей на бензине и дизельном топливе. При этом поступления в бюджет от такого налога, по мнению депутата, незначительны, а крупные компании могут находить способы уклонения от его уплаты.
Мустафа также обратил внимание на предусмотренную законопроектом 90-процентную льготу для сельского хозяйства и призвал учитывать возможности развития этого сектора.
Кроме того, депутат заявил о необходимости эффективнее использовать потенциал туризма, приведя в пример опыт Грузии и Турции. По его мнению, это позволит увеличить доходы бюджета и расширить возможности для повышения социального благосостояния населения.