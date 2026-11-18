Европе нужна не новая архитектура безопасности, а соблюдение ранее согласованных правил и принципов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Я хотел бы еще раз четко заявить: у нас нет потребности в формировании какого-то нового европейского порядка в сфере безопасности. Нам необходимо лишь соблюдение правил и принципов, которые были согласованы уже давно. Они берут начало в Хельсинкском заключительном акте СБСЕ и продолжаются Парижской хартией, а также Будапештским меморандумом", - сказал министр.

Вадефуль напомнил, что по условиям Будапештского меморандума правопреемница Советского Союза - Россия - взяла на себя обязательства не просто уважать суверенитет Украины, но и обеспечивать его защиту.

Глава МИД Германии также выразил благодарность Азербайджану за поддержку Украины, в частности за поставку помощи и содействие в энергоснабжении.

"Это также было одной из тем наших переговоров. Я считаю, что это важный вклад в стабильность Европы", - сказал он.