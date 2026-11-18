В польском городе Пясечно сотрудники полиции задержали 16-летнюю девушку, которая угрожала взорвать школу.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Ее задержали у нее дома в районе Прушкова. Полиция изъяла электронные устройства и обнаружила адреса электронной почты, с которых были отправлены сообщения.

После допроса подростка доставили в Детский центр полиции. В суд было подано ходатайство о возбуждении дела против девушки и помещении ее в центр содержания несовершеннолетних.

В полиции сообщили, что в течение октября и ноября несколько раз поступали угрозы взорвать одну из средних школ в Пясечно. Директор школы принимал решения об эвакуации учеников и персонала в каждом конкретном случае. На место происшествия отправлялись сотрудники, прошедшие соответствующую подготовку по работе с пиротехникой, и после обысков они подтверждали отсутствие взрывчатых веществ.