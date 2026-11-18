В Польше задержана 16-летняя девушка за угрозы взрыва в школе
- 18 ноября, 2026
- 11:23
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В польском городе Пясечно сотрудники полиции задержали 16-летнюю девушку, которая угрожала взорвать школу.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.
Ее задержали у нее дома в районе Прушкова. Полиция изъяла электронные устройства и обнаружила адреса электронной почты, с которых были отправлены сообщения.
После допроса подростка доставили в Детский центр полиции. В суд было подано ходатайство о возбуждении дела против девушки и помещении ее в центр содержания несовершеннолетних.
В полиции сообщили, что в течение октября и ноября несколько раз поступали угрозы взорвать одну из средних школ в Пясечно. Директор школы принимал решения об эвакуации учеников и персонала в каждом конкретном случае. На место происшествия отправлялись сотрудники, прошедшие соответствующую подготовку по работе с пиротехникой, и после обысков они подтверждали отсутствие взрывчатых веществ.