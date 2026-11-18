Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 11:32
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем состоялось обсуждение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с немецким коллегой.
По его словам, стороны также обсудили ситуацию в послевоенный период, итоги вашингтонской встречи, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории и минную угрозу.
"Мы также рассмотрели риски, возникающие из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, и вновь подчеркнули важность объединения усилий для их дипломатического урегулирования", - отметил министр.
Azərbaycan və Almaniyanın XİN başçıları Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə ediblər
Azerbaijani, German FMs discuss Baku-Yerevan normalization process
Последние новости
12:56
NewMed Energy: Консорциум с участием SOCAR и BP завершил сейсморазведку на шельфе ИзраиляЭнергетика
12:54
"İpək Yolu Sığorta" выполнит все обязательства, несмотря на ограничение лицензииФинансы
12:51
Воздух в Азербайджане прогреется до 21°Экология
12:48
Молдова вручила послу России ноту протеста из-за пролета БПЛАДругие страны
12:47
Президент Филиппин угостил Трампа местным фастфудомЭто интересно
12:47
Милли Меджлис одобрил в I чтении изменения в порядок создания НПОМилли Меджлис
12:41
Милли Меджлис завершил обсуждение пакета бюджета на 2027 год в I чтенииМилли Меджлис
12:40
Депутат призвала обновить системы отопления в многоквартирных домах СумгаитаМилли Меджлис
12:33
Счетная палата Азербайджана впервые внедрит ИИ-помощника аудитораФинансы