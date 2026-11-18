На встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем состоялось обсуждение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с немецким коллегой.

По его словам, стороны также обсудили ситуацию в послевоенный период, итоги вашингтонской встречи, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории и минную угрозу.

"Мы также рассмотрели риски, возникающие из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, и вновь подчеркнули важность объединения усилий для их дипломатического урегулирования", - отметил министр.