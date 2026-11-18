События, происходящие сегодня в мире и особенно в регионе, еще раз подтверждают, что Азербайджан движется в верном направлении.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов на региональной конференции в Агстафе.

По его словам, вера, идентичность и ценности страны воплощены в цветах государственного флага:

"У нас нет сомнений ни в нашем прошлом, ни в нашем будущем. Мы являемся большой частью тюркского мира и гордимся своей тюркской идентичностью. Современность - один из ключевых элементов нашего пути в будущее, и мы выбрали курс на модернизацию при сохранении собственных систем верований".

Мамедов назвал развитие и стабильность одними из главных ценностей Азербайджана, подчеркнув общую ответственность за их сохранение и передачу следующим поколениям.