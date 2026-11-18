Рамин Мамедов: События в мире подтверждают правильность выбранного Азербайджаном пути
- 18 ноября, 2026
- 11:21
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События, происходящие сегодня в мире и особенно в регионе, еще раз подтверждают, что Азербайджан движется в верном направлении.
Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов на региональной конференции в Агстафе.
По его словам, вера, идентичность и ценности страны воплощены в цветах государственного флага:
"У нас нет сомнений ни в нашем прошлом, ни в нашем будущем. Мы являемся большой частью тюркского мира и гордимся своей тюркской идентичностью. Современность - один из ключевых элементов нашего пути в будущее, и мы выбрали курс на модернизацию при сохранении собственных систем верований".
Мамедов назвал развитие и стабильность одними из главных ценностей Азербайджана, подчеркнув общую ответственность за их сохранение и передачу следующим поколениям.