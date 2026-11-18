Южный Кавказ представляет для Европы регион возможностей, в котором Азербайджан играет ведущую роль, и Германия намерена расширять с Баку экономическое, образовательное и культурное сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"В ходе переговоров мы еще раз убедились, что весь Южный Кавказ является для нас, европейцев, регионом возможностей, регионом, на который мы рассчитываем. Хорошо, что Азербайджан играет здесь ведущую роль, и именно поэтому это важно", - отметил он.

По словам Вадефуля, теперь сторонам необходимо перейти к конкретным шагам по расширению сотрудничества. Особое значение он придал созданию Экономического совета, о котором договорились Азербайджан и Германия. Министр подчеркнул, что эту структуру необходимо сформировать в кратчайшие сроки.

Он также сообщил о намерении обратиться к федеральному министру экономики и энергетики Германии Катерине Райхе с просьбой активизировать взаимодействие с азербайджанским коллегой.

Глава МИД ФРГ отметил перспективы сотрудничества в сфере образования, в частности между университетами двух стран. По его словам, Германия намерена обратиться к федеральным землям, чтобы привлечь к взаимодействию прежде всего технические вузы.

Кроме того, Вадефуль заявил о заинтересованности Института Гёте в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Он обратил внимание на интерес жителей страны к изучению немецкого языка и выразил надежду, что для реализации этой инициативы удастся найти необходимые возможности.

"Учитывая наш успешный опыт в других странах, хотел бы вновь предложить такое сотрудничество", - добавил министр.