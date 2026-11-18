Вопрос энергоснабжения является одним из ключевых направлений сотрудничества Германии с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Азербайджан - незаменимая опора нашей энергетической экономики, и мы благодарим за успешное и надежное сотрудничество в этой сфере. Считаю, что теперь нам необходимо конкретно расширять это сотрудничество. Мы обсудили здесь этот вопрос", - сказал Вадефуль.

Он добавил, что создание экономического совета имеет ключевое значение, и его необходимо сформировать в кратчайшие сроки: "Я попрошу свою коллегу Катерину Райхе (федеральный министр экономики и энергетики Германии - ред.) активно наладить взаимодействие с коллегой в Азербайджане".