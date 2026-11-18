Yohan Vadeful: "Energetika sahəsi Almaniya və Azərbaycan əməkdaşlığının əsas istiqaməti olaraq qalır"
- 18 noyabr, 2026
- 11:25
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Enerji təchizatı məsələsi Almaniyanın Azərbaycanla əməkdaşlığının əsas istiqamətlərindən biridir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Azərbaycan - bizim enerji iqtisadiyyatımızın əvəzolunmaz dayağıdır və biz bu sahədə uğurlu, etibarlı əməkdaşlığa görə təşəkkür edirik. Hesab edirəm ki, indi biz bu əməkdaşlığı konkret olaraq genişləndirməliyik. Biz bu məsələni müzakirə etdik", - Y.Vadeful bildirib.
O əlavə edib ki, iqtisadi şuranın yaradılması həlledici əhəmiyyət kəsb edir və onu ən qısa müddətdə formalaşdırmaq lazımdır: "Mən həmkarım Katerina Rayxedən (Almaniyanın federal iqtisadiyyat və energetika naziri - red.) xahiş edəcəyəm ki, Azərbaycandakı həmkarı ilə fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqə qursun".