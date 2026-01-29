AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансирования

Расширение возможностей финансирования является одной из ключевых задач для банков и небанковских кредитных организаций (НБКО), входящих в общественное объединение "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA).

Об этом Report сообщила исполнительный директор AMFA Жале Гаджиева.

"Проблема в особенности связана с привлечением средств в национальной валюте. До сих пор институциональные инвесторы предоставляли инвестиционный капитал в иностранной валюте. Но сегодня для того, чтобы этот ресурс был более дешевым и доступным, очень важно привлекать его в национальной валюте. В этом направлении мы ведем обсуждения с ОАО "Бакинская фондовая биржа" и Общественным объединением "Ассоциация рынков капитала Азербайджана"", - сказала она.

Гаджиева добавила, что цель в проведении сегодняшнего форума AMFA заключается в том, чтобы компании-члены Ассоциации и их клиенты "поддержали нас, инвестируя в НБКО и приобретая их облигации".

"Это даст толчок развитию микропредпринимательства в стране. Потому что спрос на финансовые ресурсы превышает предложение", - отметила она.

По словам Гаджиевой, годовая доходность, предлагаемая НБКО по облигациям, составляет около 15%, что выше процентных ставок по депозитам: "Приобретая облигации, инвесторы также обеспечат диверсификацию портфеля и одновременно поддержат рост самозанятости в Азербайджане. Потому что основными целевыми клиентами НБКО являются крестьянско-фермерские хозяйства, люди, проживающие в регионах. Мы верим, что этот форум будет оценен как доступ к капитальным ресурсам для 54 НБКО, работающих в стране".

Гаджиева отметила, что AMFA вырабатывает рекомендации по повышению устойчивости рынка микрофинансирования и участвует в различных рабочих группах по "Стратегическому рамочному документу", утвержденному Центральным банком Азербайджана.

"Наша цель - быть готовыми к нововведениям, которые регулятор планирует для повышения доступности финансов в Азербайджане. Это включает кибербезопасность, управление кредитными рисками, борьбу с отмыванием денег, цифровизацию. В соответствии с правилами ЦБА мы хотим поддержать повышение технических навыков в корпоративном управлении НБКО", - добавила она.