AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

В процессе формирования негосударственных пенсионных фондов в Азербайджане ключевую роль должны играть компании по страхованию жизни.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане ("AmCham") "Белая книга 2025".

В документе отмечается, что в развитых странах широко функционируют частные пенсионные фонды, которые дополняют государственную систему, повышают уровень пенсионного обеспечения и снижают социальную нагрузку на бюджет.

Развитие негосударственной пенсионной системы, по мнению авторов отчета, расширяет доступ населения к более качественным пенсионным инструментам и способствует превращению частных фондов в значимый институт финансового рынка, ускоряя развитие рынков капитала и формируя более устойчивую инвестиционную среду.

В "Белой книге 2025" указывается, что подготовлен законопроект о формировании негосударственной пенсионной системы, направленный как на совершенствование социального обеспечения, так и на поддержку развития рынков капитала. Его реализация должна повысить эффективность пенсионной системы и доверие населения к пенсионным фондам.

В отчете также отмечается важность государственной поддержки, включая налоговые льготы и финансовые стимулы, для поощрения участия граждан в частных пенсионных фондах. Вместе с тем подчеркивается необходимость дополнительного анализа объема и механизмов таких стимулов.

По мнению экспертов "AmCham", при разработке законодательства о негосударственных пенсионных фондах требуется комплексный анализ всей пенсионной системы. При этом на начальном этапе возможно внедрение пенсионной системы второго уровня (государственная фондированная или накопительная пенсионная схема - прим. ред.) и рассмотрение механизма обязательного направления средств.