Amazon закроет три склада в Великобритании

Американский онлайн-ретейлер Amazon закроет три склада в Великобритании, это затронет 1 200 рабочих мест.

Американский онлайн-ретейлер Amazon закроет три склада в Великобритании, это затронет 1 200 рабочих мест.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании.

Склады будут закрыты в английских городах Хемеле-Хемпстеде и Донкастере, а также в Гуроке на западе Шотландии. При этом, по словам представителя компании, всем 1 200 работникам будут предложены места в других центрах Amazon.

Компания также планирует открыть два крупных фулфилмент-центра в Англии, что позволит создать 2 500 новых рабочих мест.