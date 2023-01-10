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Amazon закроет три склада в Великобритании

Amazon закроет три склада в Великобритании Американский онлайн-ретейлер Amazon закроет три склада в Великобритании, это затронет 1 200 рабочих мест.
Финансы
10 января 2023 г. 15:29
Amazon закроет три склада в Великобритании

Американский онлайн-ретейлер Amazon закроет три склада в Великобритании, это затронет 1 200 рабочих мест.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании.

Склады будут закрыты в английских городах Хемеле-Хемпстеде и Донкастере, а также в Гуроке на западе Шотландии. При этом, по словам представителя компании, всем 1 200 работникам будут предложены места в других центрах Amazon.

Компания также планирует открыть два крупных фулфилмент-центра в Англии, что позволит создать 2 500 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке Amazon plans to shut three UK warehouses with 1,200 jobs at risk

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