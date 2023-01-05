Amazon сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс.

Amazon сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс.

Amazon сократит более 18 тыс. сотрудников вместо заявленных ранее 10 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор онлайн-ретейлера Энди Джесси в публикации, размещенной на сайте компании.

В ноябре прошлого года сообщалось, что руководство Amazon планирует уволить 10 тыс. человек. Как пояснил Джесси, соответствующее решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне "неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года". При этом, по его словам, руководство на тот момент предупредило сотрудников о том, что не исключены дополнительные сокращения.

По результатам проведенного анализа руководство Amazon приняло "непростое решение о дополнительном устранении" нескольких должностей. В общей сложности, по словам Джесси, будут уволены более 18 тыс. сотрудников преимущественно из отделов продаж и найма персонала.

За последние два года количество сотрудников Amazon увеличилось почти в два раза в связи с ростом спроса на онлайн-услуги, вызванного пандемией нового коронавируса. При этом по мере снятия санитарных ограничений рост доходов компании замедлился. По данным газеты The Wall Street Journal, в общей сложности в Amazon по состоянию на сентябрь 2022 года трудились порядка 1,5 млн человек.