AMADA выбирает аудитора
Финансы
- 01 сентября, 2025
- 12:11
Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 77 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 16 сентября по адресу головного офиса агентства: Баку, Ясамальский район, улица Измир, 8 (Hyatt Tower III).
Рассмотрение предложений состоится 16 сентября в 16:00 по указанному адресу.
