AMADA выбирает аудитора

    • 01 сентября, 2025
    Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 77 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 16 сентября по адресу головного офиса агентства: Баку, Ясамальский район, улица Измир, 8 (Hyatt Tower III).

    Рассмотрение предложений состоится 16 сентября в 16:00 по указанному адресу.

