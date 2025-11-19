Алпаслан Чакар: В предстоящий период ИИ станет основным "топливом" для банков

Совокупный размер банковского сектора Турции превышает $1 трлн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации банков Турции Алпаслан Чакар на IX Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, у турецкого банковского сектора имеются инвестиции более чем в 30 странах мира. В то же время в самой Турции работают банки или филиалы примерно из 20 зарубежных государств, главным образом из стран континентальной Европы.

"В странах вроде нашей цифровизация и искусственный интеллект стали обязательными элементами развития. Сегодня это ключевая тема - как в нашей стране, так и в мире. И мы понимаем: в предстоящий период основным "топливом" банковского сектора станут данные. Двигателем этого процесса будет искусственный интеллект. Он станет главным рабочим механизмом. А отличие между банками будет определяться тем, насколько безопасно, надежно и незаметно для клиента они смогут использовать эти технологии, создавая для него реальную ценность", - заявил А. Чакар.