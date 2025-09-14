Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 11:43
    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Несмотря на достигнутые положительные результаты в азербайджанском страховом секторе, перед отраслью по-прежнему стоят ряд важных приоритетов и вызовов.

    Как передает корреспондент Report из Шуши, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров на первой Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, основными приоритетами в этом направлении являются завершение риск-ориентированного пруденциального регулирования в соответствии со стандартами Solvency II, совершенствование системы аграрного страхования и развитие института страхового посредничества.

    "Кроме того, внимание сосредоточено на ускорении цифровизации, защите прав потребителей и расширении добровольных страховых услуг в соответствии с меняющимися требованиями", - добавил А. Мамедъяров.

