Али Масимли: Счетная палата представила более слабый отчет в этом году

В этом году Счетная палата представила более слабый отчет Милли Меджлису по сравнению с отчетами за предыдущие два года.

В этом году Счетная палата представила более слабый отчет Милли Меджлису по сравнению с отчетами за предыдущие два года.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения отчета “О деятельности Счетной палаты в 2021 году”.

"Пока, как во времена СССР и в первые годы нашей независимости, в структуре инвестиционных расходов госбюджета будут преобладать расходы на ремонтно-строительные работы, растрата средств продолжится", - отметил он.

Депутат предложил, чтобы подход к инвестиционным расходам бюджета был более тщательным за счет инноваций и цифровизации: "Во время пандемии выяснилось, что существует большая разница между официальным и реальным числом безработных. Этот факт также отражен в отчете. Статистика по безработице - очень серьезный вопрос. Давайте вместе с Милли Меджлисом доведем этот вопрос до конца. Давайте найдем решение вопроса фальшивой статистики безработицы", - сказал он.