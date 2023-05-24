О нас

Али Масимли: Инфляция в Азербайджане превышает глобальную инфляцию в 1,5 раза

Али Масимли: Инфляция в Азербайджане превышает глобальную инфляцию в 1,5 раза В настоящее время инфляция в Азербайджане превышает глобальную в 1,5 раза.
Финансы
24 мая 2023 г. 13:05
Али Масимли: Инфляция в Азербайджане превышает глобальную инфляцию в 1,5 раза

В настоящее время инфляция в Азербайджане превышает глобальную в 1,5 раза.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В прошлом году в Азербайджане общие цены выросли на 13,9%, а цены на продукты питания - примерно на 20%. Часто покупаемые продукты дорожают быстрее, но это не учитывается. Учитывается только импортируемая инфляция. В отчетах всех официальных госструктур, начиная с Кабинета министров, отражается только импортируемая инфляция", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Masimli: Inflation in Azerbaijan is 1.5-fold higher than global inflation
Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: "Azərbaycanda inflyasiya qlobal inflyasiyadan 1,5 dəfə çoxdur"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi