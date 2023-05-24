Али Масимли: Инфляция в Азербайджане превышает глобальную инфляцию в 1,5 раза

В настоящее время инфляция в Азербайджане превышает глобальную в 1,5 раза.

В настоящее время инфляция в Азербайджане превышает глобальную в 1,5 раза.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В прошлом году в Азербайджане общие цены выросли на 13,9%, а цены на продукты питания - примерно на 20%. Часто покупаемые продукты дорожают быстрее, но это не учитывается. Учитывается только импортируемая инфляция. В отчетах всех официальных госструктур, начиная с Кабинета министров, отражается только импортируемая инфляция", - отметил он.