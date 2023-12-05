​​​​​​​Али Асадов: Активы ГНФАР будут поддерживаться на стабильном уровне

В Азербайджане в среднесрочной перспективе рост расходов будет увязан с устойчивыми источниками доходов, а активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) будут поддерживаться на стабильном уровне

В Азербайджане в среднесрочной перспективе рост расходов будет увязан с устойчивыми источниками доходов, а активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) будут поддерживаться на стабильном уровне.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в целях оценки эффективности бюджетных расходов и контроля за целевым использованием бюджетных средств будут продолжены реформы, связанные с применением Среднесрочной структуры расходов: "В среднесрочной перспективе в рамках макрофискальной политики предполагается постепенное снижение удельного веса дефицита ненефтяной базы сводного бюджета в ненефтяном ВВП. Это один из факторов, оказывающих сдерживающее влияние на инфляцию".