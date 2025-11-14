Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Али Ахмедов рассказал в Цюрихе о приоритетах ДКП ЦБА

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 14:47
    Али Ахмедов рассказал в Цюрихе о приоритетах ДКП ЦБА

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен на мероприятии в Цюрихе (Швейцария), организованном региональным центром развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC) при Международном валютном фонде (МВФ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в мероприятии приняли участие заместитель председателя ЦБА Али Ахмедов и директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБА Азер Алескеров, а также руководители центральных банков различных стран.

    Мероприятие организовано при поддержке Национального банка Швейцарии и Немецкого федерального банка (Бундесбанк).

    А. Ахмедов проинформировал о мерах, принятых ЦБА в последние годы для совершенствования денежно-кредитной политики (ДКП), а также о роли этих мер в обеспечении макроэкономической стабильности и развитии местных финансовых рынков.

    А.Алескеров выступил с презентацией на тему коммуникации в области денежно-кредитной политики Азербайджана и обратил внимание на инициативы, предпринятые ЦБА в последние годы для расширения информационной открытости.

