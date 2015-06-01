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    ​Алексей Кудрин: Острая фаза российского кризиса впереди

    Экономический спад в России достигнет пика во втором квартале

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Пик экономического кризиса в России еще не наступил. Как сообщает Report, об этом заявил в своем интервью агентству Интерфакс бывший министр финансов Алексей Кудрин.

    По его мнению, наиболее острая фаза кризиса придется на вторую половину 2015 года.

    "Острая фаза кризиса впереди. Спад ВВП в России во втором квартале 2015 года будет большим, чем в первом", - сообщил А.Кудрин.

    По мнению бывшего министра, пик кризиса, скорее всего, придется на второй квартал. Дальше ситуация может выровняться, и спад остановится, но все равно статистически ВВП будет показывать падение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

    А.Кудрин прогнозирует в этом году падение ВВП около 4%, что немного больше, чем планирует министерство экономического развития. 

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