​Алексей Кудрин: Острая фаза российского кризиса впереди

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Пик экономического кризиса в России еще не наступил. Как сообщает Report, об этом заявил в своем интервью агентству Интерфакс бывший министр финансов Алексей Кудрин.

По его мнению, наиболее острая фаза кризиса придется на вторую половину 2015 года.

"Острая фаза кризиса впереди. Спад ВВП в России во втором квартале 2015 года будет большим, чем в первом", - сообщил А.Кудрин.

По мнению бывшего министра, пик кризиса, скорее всего, придется на второй квартал. Дальше ситуация может выровняться, и спад остановится, но все равно статистически ВВП будет показывать падение по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

А.Кудрин прогнозирует в этом году падение ВВП около 4%, что немного больше, чем планирует министерство экономического развития.