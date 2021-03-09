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Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 4%

Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 4% К концу 2020 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 339,5 млн манатов.
Финансы
9 марта 2021 г. 17:55
Активы страхового сектора Азербайджана в прошлом году сократились на 4%

К концу 2020 года активы страхового сектора Азербайджана составили 1 339,5 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 4,15% меньше, чем на конец 2019 года.

Спад связан с добровольным уходом со страхового рынка компании "AXA Mbask" и ОАО "Amrah Insurance", и лишением лицензии ОАО "Standard Insurance".

С начала этого года 516,2 млн манатов или 38,5% активов сектора составили инвестиции в ценные бумаги. Это на 6,9% меньше, чем на начало прошлого года. В том числе инвестиции страховщиков в государственные ценные бумаги снизились на 7,2% - до 436 млн манатов, а инвестиции в негосударственные ценные бумаги - на 4,75% - до 80,2 млн манатов.

За отчетный период средства на депозитных счетах сектора сократились на 13,5% - до 313,5 млн манатов, прочие активы в денежных средствах выросли на 19% - до 121,3 млн манатов, а прочие активы - на 2,5% - до 388,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunun aktivləri ötən il 4% azalıb

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