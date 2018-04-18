Активы ГНФАР приблизились к 38 млрд долларов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 4 424,2 млн манатов, бюджетные расходы - 2 344,2 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, в первом квартале доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 4 303,3 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 3 533 млн манатов, бонусные выплаты - 765,2 млн манатов, транзитные доходы – 5,1 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 120,9 млн манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 779,9 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2018 год составил 2 299 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 30,3 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 8,1 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 1,4 млн манатов, "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 0,5 млн манатов.

Связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 4,9 млн манатов.

Активы ГНФАР выросли по сравнению с началом года на 5,1% и на 1 апреля составили 37 631,7 млн долларов. Активы увеличились за счет роста бюджетных доходов, в том числе доходов от управления средствами, и изменения курса валют, входящих в инвестиционный портфель фонда.